Экономический фронт: банк Конкорд за год уплатил более 150 млн грн налогов и направил 104 млн грн на ВСУ 14 марта, 11:33 Они приближают победу банк Конкорд

Банк «Конкорд» (ConcordBank) перешел в категорию крупных налогоплательщиков после того, как за год уплатил в госбюджет более 151 млн грн налогов и сборов. Об этом сообщил глава Правления ConcordBank Юрий Задоя.

По его словам, банк Конкорд уплатил государству 141 млн грн налогов и почти 10,7 млн грн обязательных взносов и сборов в бюджет.



«Усиление экономики и устойчивый развивающийся бизнес особенно нужны Украине сейчас, мы понимаем это. Банковская система к тому же является стратегически важной сферой, поэтому этот „фронт“ важно держать», — отметил Задоя.

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Кроме этого, в течение года ConcordBank направил более 104 млн грн на ВСУ и благотворительность. Помощь армии стала основным направлением благотворительности, а в некоторые месяцы банк направлял на это до 50% прибыли, рассказал глава Правления ConcordBank.

Фото: банк Конкорд

По данным пресс-службы банка, такая финансовая поддержка обеспечила выполнение 250 запросов от военных подразделений. В рамках этой помощи армия получила БПЛА, более 40 квадрокоптеров, около 50 тепловизоров и 30 радиостанций, зарядные станции и генераторы.

Как сообщали СМИ, ConcordBank (Конкорд банк) также профинансировал обеспечение Сил Теробороны партией техники: инновационных инженерно-саперных систем ПК-8, украинских БПЛА «Чаклун», «Кажан».

Напомним, в 2022 году банк Конкорд занял 15 место в списке «25 ведущих банков Украины во время войны» по версии Financial Club.