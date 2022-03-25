«Могут быть печальные последствия». Как работает захваченная оккупантами Каховская ГЭС, что ей угрожает — гендиректор Укргидроэнерго 25 марта, 21:34 Цей матеріал також доступний українською Каховская ГЭС (Фото:ЧАО Укргидроэнерго)

Оккупированная российскими захватчиками Каховская ГЭС продолжает работать на нужды объединенной энергосистемы Украины.

Станция остается в оперативном управлении ЧАО Укргидроэнерго, заявил гендиректор компании Игорь Сирота.

«Каховская ГЭС управляется нашими гидроэнергетиками. Оккупационные войска сначала пытались не пускать персонал на работу, однако руководство станции уговорило допустить на рабочие места оперативный персонал», — цитирует Сироту пресс-служба компании.

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«Поскольку Каховская ГЭС — конечная станция в днепровском каскаде, и сейчас мы проходим паводок, если не срабатывать воду через гидроагрегаты и водосливную дамбу, могут быть очень печальные последствия», — пояснил глава Укргидроэнерго.

При этом он отметил, что компании удалось оперативно перенастроить работу в условиях войны, хотя первый ее день назвал шоковым, поскольку неподалеку от центрального офиса велись бои.

По словам Сироты, сейчас Укргидроэнерго обеспечивает генерацию 8% электроэнергии в ее общем объеме, необходимые для балансировки энергосистемы, а все входящие в ее структуру ГЭС и ГАЭС работают согласно диспетчерскому графику и выполняют свои обязательства по регулированию частоты и мощности энергосистемы страны.

Каховская ГЭС оказалась под оккупацией военных РФ в первый день войны. Тогда Минэнерго заявляло, что связь с ней потеряна, а НЭК Укрэнерго — что ГЭС отключена от системы.

Днем позже Минэнерго сообщило, что захваченная оккупантами Каховская ГЭС работает в штатном режиме, с ней восстановлена связь.

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