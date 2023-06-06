Подрыв Каховской ГЭС. Укрзализныция назначила эвакуационный поезд в Херсон 6 июня, 09:09 Укрзализныця (Фото:УЗ / Facebook)

Укрзализныця помогает местным властям с эвакуацией жителей Херсона и близлежащих сел из-за подрыва врагом Каховской ГЭС. ОБНОВЛЕНО

«Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00», — сообщила УЗ на Facebook.

«При необходимости будут назначены дополнительные эвакуационные поезда», — добавили в Укрзализныце.

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ОБНОВЛЕНО В 9:40. Эвакуационный поезд отправится из Херсона в Николаев. Проезд — бесплатный.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню. Власти Херсонской ОВА объявили о срочной эвакуации.