«Станция и так была отключена». Подрыв Каховской ГЭС не повлиял на работу энергосистемы Украины — Укрэнерго 6 июня, 11:57 Подрыв Каховской ГЭС не повлиял на работу энергосистемы Украины (Фото:Nikola Johnny Mirkovic / unsplash)

Подрыв Каховской ГЭС российскими оккупационными войсками и вызванные этим разрушения на данный момент не повлияли на стабильную работу энергосистемы Украины.

Сейчас производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей. Об этом сообщила НЭК Укрэнерго в Facebook.

«Напомним, гидроэлектростанция с первых дней агрессии оккупирована и была заминирована россиянами, с ней потеряна технологическая связь, выдача мощности на подконтрольную территорию Украины с нее не осуществлялась», — заявили в компании.

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Укрэнерго совместно с Укргидроэнерго контролируют ситуацию, проводится оценка рисков.

Укрэнерго в дальнейшем будет сообщать о влиянии последствий катастрофы на состояние энергосистемы.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается в 11:00.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за подрыва дамбы.

По заявлению Энергоатома, подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Однако по состоянию на 08:30 6 июня, ситуация контролируемая.

Там пояснили, что стремительное снижение уровня воды в Каховском водохранилище является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС, поскольку вода оттуда необходима для подпитки для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

В компании Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена в результате подрыва российскими оккупантами и восстановлению она не подлежит. Однако, по словам пресс-секретаря Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, не вся дамба разрушена.

Инфографика: NV