«Россиянам нужен голод в мире». Подрыв Каховской ГЭС ударит по глобальной продовольственной безопасности — Ермак

6 июня, 09:47
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Подрыв Каховской ГЭС ставит под угрозу продовольственную безопасность всего мира (Фото:Mohamed Abd El Ghany / Reuters)

Подрыв Каховской ГЭС ставит под угрозу продовольственную безопасность всего мира (Фото:Mohamed Abd El Ghany / Reuters)

Подрыв Каховской ГЭС россиянами — это удар по глобальной продовольственной безопасности.

Об этом в Telegram написал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он объяснил, что эта катастрофа повлияет на систему орошения на Юге Украины.

«Россиянам нужен голод в странах мира, в частности, в Африке», — добавил он.

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Ранее Ермак заявил, что подрыв плотины Каховской ГЭС лишит питьевой воды жителей оккупированного Крыма и юга Херсонской области.

В ночь на вторник, 6 июня, российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление, его пик ожидается через пять часов, ближе к полудню.

В Энергоатоме заявили, что подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС, однако ситуация контролируемая.

Президент Украины Владимир Зеленский созывает экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Он заявил, что российские террористы лишь подтверждают для всего мира, что их надо изгнать из каждого уголка украинской земли.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Сельское хозяйство АПК Голод Андрей Ермак мелиорация Продовольственный кризис Каховская ГЭС

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