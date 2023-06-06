Сталь, трубы, ферросплавы. Как подрыв дамбы Каховской ГЭС повлияет на промышленность — ответ бизнеса 6 июня, 18:29 Сюжет NV Премиум Продукция Centravis (Фото:Centravis)

Каховское водохранилище — это источник технологической воды для крупных промышленных предприятий Днепропетровской области. NV Бізнес спросил бизнесменов о влиянии ночного подрыва дамбы на их деятельность.

На правом берегу Каховского водохранилища, который находится под контролем украинского правительства, расположено несколько крупных промышленных предприятий. Они используют воду из Днепра для собственных технологических нужд. NV Бізнес спросил производителей металлопроката, труб и ферросплавов о влиянии разрушения плотины Каховской ГЭС на их бизнес.

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В группе Метинвест, которая имеет несколько горно-обогатительных комбинатов в Кривом Роге, сообщили, что ситуация пока под контролем. Хотя 70% воды в город подается именно из Каховского водохранилища. И местные власти уже призвали к экономии.

АрселорМиттал Кривой Рог, Интерпайп, Centravis и источник, приближенный к ферросплавным предприятиям, отмечают более серьезное влияние.

