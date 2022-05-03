Украденную «кадыровцами» технику заблокировали дистанционно — CNN 3 мая, 02:13 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты воруют в Украине сельхозтехнику (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

В Мелитополе Запорожской области «кадыровцы» украли сельскохозяйственную технику и переправили награбленное в деревню в Чечне. Специалисты заблокировали технику удаленно.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Об этом пишет CNN.



Оборудованием, которое переправляется в Чечню, в том числе зерноуборочные комбайны, можно управлять дистанционно.

Видео дня

«Когда захватчики загнали украденные комбайны в Чечню, они поняли, что даже не могут их включить, потому что комбайны были заблокированы дистанционно», — рассказали CNN.

Сейчас, похоже, техника находится на ферме возле Грозного. Но отмечается, что «кажется, угонщики нашли в России консультантов, пытающихся обойти охрану».

«Даже если они продадут комбайны на запчасти, то заработают», — говорится в сообщении.

CNN стало известно, что оборудование было украдено из дилерского центра Агротека в Мелитополе, с начала марта оккупированного российскими войсками. В общей сложности оно оценивается почти в 5 миллионов долларов. Только зерноуборочные комбайны стоят 300 000 долларов каждый.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.