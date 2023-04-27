Украинский ChemElements — первый в Европе по качеству AdBlue 27 апреля, 10:00 Новости компаний ChemElements

Украинская компания ChemElements производит лучший в Европе реагент для дизельных автомобилей AdBlue PureDrive. Предприятие прошло сертификацию от Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA), которая оценила систему управления качеством производства AdBlue 96,7 баллами из 100. Сегодня компания занимает первые позиции по качеству на украинском рынке и может полностью заменить европейские аналоги.

ChemElements специализируется на производстве чистых химических соединений для пищевой, фармацевтической, животноводческой и технической промышленности, обеспечивая своими реагентами предприятия со всего мира. Сегодня, когда украинская техника нуждается в качественном и доступном реагенте AdBlue, компания сосредоточилась именно на его изготовлении и улучшении качества обслуживания.

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Сертификаты качества и высокая оценка качества в Европе от VDA подтверждают чистоту AdBlue PureDrive. Именно она снижает риски поломки авто. Также AdBlue PureDrive помогает на 90% снизить выбросы оксидов азота дизельным автотранспортом. Это существенно влияет на глобальную экологическую ситуацию и может кардинально улучшить экологию в Украине.

Фото: ChemElements

Компания следит не только за качеством самого реагента, но и за соблюдением стандартов обслуживания. Согласно международному стандарту ISO 22241 производитель реагента AdBlue несет ответственность за его качество «до бака». Это означает, что именно производитель должен гарантировать качество транспортировки, хранения и разлива вещества. Компания предлагает своим клиентам бесплатно установить специализированное оборудование в автопарках. Это поможет потребителям дольше сохранять качество реагента и безопасно и удобно заливать AdBlue PureDrive.

«У нас возникли проблемы с качеством польского АdBlue, поэтому мы искали замену. AdBlue PureDrive — это действительно немецкое качество и я очень доволен, что у нас есть собственный производитель AdBlue в Украине, у нас в Черкасской области. Парни действительно делают качественно свое дело, очень профессионально», — поделился постоянный клиент компании Ворона Николай, владелец автотранспортного предприятия для международных перевозок.

Фото: ChemElements

Сегодня для военной техники AdBlue — чрезвычайно важен, ведь именно от него зависит бесперебойное движение техники на фронте. Компания ежемесячно передает 5 тысяч литров AdBlue PureDrive на нужды ВСУ, что обеспечивает качественную работу десятков единиц современной военной техники.

«Мы продолжаем работать в Украине по немецким стандартам, еще раз доказывая, что европейское качество и сервис возможны и у нас. В сложные времена нельзя делать никаких уступок в качестве, ведь от этого зависит будущее наших детей и целой страны», — говорит генеральный директор и основатель предприятия Вячеслав Леоненко.

СПРАВКА:

AdBlue — это 32,5% водный раствор карбамида (мочевины), который используется для уменьшения вредных выбросов дизельных автомобилей. С помощью специальной системы, встроенной в дизельные автомобили, AdBlue впрыскивается в выхлопную систему и нейтрализует оксиды азота. Его использование сегодня обязательно как часть государственных экологических норм. Без AdBlue система авто не позволяет завести двигатель, уменьшаются показатели его мощности во время движения.

ChemElements — украинская компания с производством в Черкассах. Завод с более чем 100-летней историей специализируется на производстве чистых химических соединений и является многолетним партнером для украинских и мировых предприятий в фармацевтической, пищевой, сельскохозяйственной промышленности. Продукция и условия производства отвечают требованиям ISO 9001, FSSC 22000, Kosher, Halal MUI.