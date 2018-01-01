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Кабмин уволил главу Госстройинспекции из-за фальшивого диплома

Сегодня, 18:45
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Алексей Кудрявцев занимал должность председателя ГАСИ с 2015 года

Фото: ГАСИ

Кабинет министров Украины уволил Алексея Кудрявцева с должности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ).

Министр Кабмина Александр Саенко в комментарии агентству Интерфакс-Украина сообщил, что основанием для увольнения стало нарушение Кудрявцевым присяги госслужащего. Речь идет о том, что он предоставил фальшивый диплом о высшем образовании.

Сам Кудрявцев заявил, что его увольнение стало результатом заказной кампании после того, как он нанес удар по "теневым коррупционным схемам в госархстройконтроле".

Он отрицает обвинения, что у него не было профильного украинского образования при поступлении на госслужбу.

"Убежден, все инсинуации вокруг якобы моего несуществующего диплома являются сфабрикованной кампанией для возвращения коррупционных схем в сфере строительства", - говорится в сообщении Кудрявцева, обнародованном на сайте ГАСИ.

Ранее НВ Бизнес сообщал, что Национальное агентство по вопросам государственной службы начало расследование в отношении главы ГАСИ Алексея Кудрявцева.

По предварительным результатам, выданный в 1997 году Кудрявцеву диплом Технического университета Молдовы, "оказался фальшивым".

Алексей Кудрявцев занимал должность председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции с 26 июня 2015 года.

Теги:   ГАСИ Кабмин

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