Кабмин утвердил план развития бизнеса на следующие три года

Кабинет Министров Украины утвердил план мер по реализации Стратегии развития малого и среднего бизнеса до 2020 года.

Такое решение правительство приняло на своем заседании 10 мая, передает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Данный план предусматривает реализацию ряда задач:

создание портала МСБ на базе официального сайта Минэкономразвития;

создание Офиса развития МСБ при Минэкономразвития;

реализация проекта по частичному обеспечению кредитов для МСБ;

реализация проекта создания региональной сети центров поддержки предпринимательства;

внедрение программ развития МСБ в соответствии с приоритетами других стратегических и программных документов;

совершенствование регуляторных процедур, регулирующих деятельность МСБ.

Согласно решению Кабмина, ответственные за реализацию плана министерства и другие центральные органы исполнительной власти должны ежеквартально отчитываться Минэкономразвития о состоянии выполнения предусмотренных документом задач.

"В Украине действуют почти 2 млн малых и средних предприятий, создающих более половины всего валового продукта страны. Правительство и Минэкономразвития понимают важность поддержки и содействия развитию этого сектора экономики. Именно с этой целью мы приняли Стратегию развития малого и среднего предпринимательства. Принятый сегодня план в свою очередь призван активизировать и повысить эффективность работы правительства по имплементации прописанных в Стратегии направлений", - отметил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Украине на период до 2020 года – это стратегический документ, содержащий ряд направлений создания благоприятной среды для его развития, расширение доступа к финансированию, упрощения налогового администрирования, популяризация предпринимательской культуры и развитие предпринимательских навыков, повышение конкурентоспособности и инновационного потенциала малого и среднего предпринимательства.