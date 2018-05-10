Кабмин утвердил план развития бизнеса на следующие три года

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Кабмин утвердил план развития малого и среднего бизнеса
Фото: Pixabay

Кабмин утвердил план развития малого и среднего бизнеса

Кабинет Министров Украины утвердил план мер по реализации Стратегии развития малого и среднего бизнеса до 2020 года.

Такое решение правительство приняло на своем заседании 10 мая, передает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Данный план предусматривает реализацию ряда задач:

  • создание портала МСБ на базе официального сайта Минэкономразвития;
  • создание Офиса развития МСБ при Минэкономразвития;
  • реализация проекта по частичному обеспечению кредитов для МСБ;
  • реализация проекта создания региональной сети центров поддержки предпринимательства;
  • внедрение программ развития МСБ в соответствии с приоритетами других стратегических и программных документов;
  • совершенствование регуляторных процедур, регулирующих деятельность МСБ.

Согласно решению Кабмина, ответственные за реализацию плана министерства и другие центральные органы исполнительной власти должны ежеквартально отчитываться Минэкономразвития о состоянии выполнения предусмотренных документом задач.

"В Украине действуют почти 2 млн малых и средних предприятий, создающих более половины всего валового продукта страны. Правительство и Минэкономразвития понимают важность поддержки и содействия развитию этого сектора экономики. Именно с этой целью мы приняли Стратегию развития малого и среднего предпринимательства. Принятый сегодня план в свою очередь призван активизировать и повысить эффективность работы правительства по имплементации прописанных в Стратегии направлений", - отметил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Украине на период до 2020 года – это стратегический документ, содержащий ряд направлений создания благоприятной среды для его развития, расширение доступа к финансированию, упрощения налогового администрирования, популяризация предпринимательской культуры и развитие предпринимательских навыков, повышение конкурентоспособности и инновационного потенциала малого и среднего предпринимательства.

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