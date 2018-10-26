Кабмин утвердил перечень товаров, которые будут проверять на таможне

Правительство определилось с перечнем товаров, которые будут проверять на границе

Кабинет министров на неделе принял постановление, которым утвердил четкие виды контроля, которые должны осуществляться при проверке товаров на таможне.

Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация (ЕБА).

Согласно постановлению, овощи, фрукты, кофе должны проходить фитосанитарный контроль, живой скот, лекарства для ветеринарной медицины - ветеринарно-санитарный.

Государственный контроль будут проходить пищевые продукты как рыба, яйца, мясо и мед.

Вместе с тем, товары, которые имеют короткий срок потребления или которые представляют риск - молочная продукция, рыба, мясо - должны подлежать проверке на границе чаще.

В то же время в алкоголе, кофе, масле нет элементов животного происхождения. Поэтому их проверки следует осуществлять на основе документации, идущей с каждой партией, отмечают в ЕБА.

Бизнес-сообщество выступает за эффективность использования как ресурсов бизнеса, так и ресурсов государства. Ведь дополнительные проверки на границе и простой товаров однозначно не способствуют этому, подчеркивают в ассоциации.

"Ожидаем, что постановлением будет предусмотрено именно упрощенную процедуру прохождения таможенного контроля с использованием товаросопроводительных документов, но без предъявления тех, которые не нужны в Европе и мире", - отметили в ЕБА.

Кроме того, для бизнес-ассоциации важно, чтобы после принятия данного постановления, контроль с осмотром на таможне будет осуществляться для исчерпывающего перечня продукции - а не для всех товаров.

Также бизнес-сообщество выражает ожидания, что соответствующее письмо Госпотребслужбы, согласно которому сейчас абсолютно все товары подлежат ветеринарно-санитарному контролю, будет отменено, так как бизнес не разделяет позицию, изложенную в тексте письма.

"Стоит наконец-то урегулировать работу единого окна. Ведь ключевая идея была именно в оптимизации контрольных процедур, а не их усложнении", - подытожили в ассоциации.

Напомним, что президент Петр Порошенко подписал закон о введении механизма "единого окна" и оптимизации контрольных процедур на таможне.