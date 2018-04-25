Кабмин решил помочь IKEA зайти на украинский рынок

Кабинет министров Украины создаст межведомственную рабочую группу для содействия процессу выхода шведской сети магазинов мебели и товаров для дома IKEA на рынок страны.

Об этом Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest сообщил на Facebook-странице.

"Решено, что правительство создаст межведомственную рабочую группу, на которую будут приглашены представители Киевской горгосадминистрации, для комплексного и эффективного решения вопросов сертификации продукции, лицензирования, таможенных и других вопросов, чтобы гарантировать, что IKEA сможет как можно скорее открыть свои фирменные магазины в Украине", - сказал директор UkraineInvest Даниэль Билак.

Ранее сообщалось, что IKEA намерена выйти на украинский рынок. Глава правления Мандарин Плаза Александр Черницкий сообщал, что IKEA может стать арендатором крупнейшего в стране торгово-развлекательного центра Южный площадью 450 тыс. кв. м, начало строительства которого запланировано на конец 2017 года в Голосеевском районе Киева.

Также сообщалось, что ІКЕА заинтересована в сотрудничестве с украинскими поставщиками деревянной мебели и комплектующих к ней.

Позже стало известно, что IKEА намерена в течение 1-2 лет открыть первый объект в Киеве. В феврале СМИ сообщали, что IKEA откроет магазин в Украине до конца 2018 года.

Напомним, в 2011 году IKEA заявляла о намерении инвестировать €20 млн в расширение производственных мощностей компании ЭНО-Мебель Лтд (Мукачево, Закарпатская область) до 2016 года.

Развитием сети в Украине будет заниматься IKEA Юго-Восточная Европа, которая управляет розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.