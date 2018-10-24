Кабмин разрешил Нафтогазу одолжить до $1 млрд на внешних рынках

Кабинет министров одобрил выпуск Нафтогазом Украины еврооблигаций на сумму до $1 млрд от компании Condor Finance PLC.

Соответствующее распоряжение принято на заседании Кабмина в среду, передают Українськi Новини.

Отмечается, что этот кредит будет финансироваться за счет выпуска и размещения облигаций участия в кредите компанией Condor Finance PLC при участии британской Citigroup Global Markets Limited и лондонского филиала Deutsche Bank AG как соорганизаторов выпуска облигаций.

Citigroup Global Markets Limited (CGML) - международный брокер-дилер компании Citigroup, который предоставляет инвестиционно-банковские и консультационные услуги целому ряду корпоративных, институциональных и государственных клиентов. Citigroup контролирует в Украине входящий в группу средних Ситибанк.

Напомним, что Нафтогаз планирует до конца октября определиться с роад-шоу еврооблигаций на от $500 млн до $1 млрд.

НАК Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ) компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

По итогам 2017 года Нафтогаз получил чистую консолидированную прибыль 39,5 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за 2016 год. Согласно аудированному Deloitte отчету, доход от реализации в 2017 году возрос на 18% – до 227,5 млрд грн.