Ням-ням. В детских садах Кабмин разрешил кейтринг. А еще пересмотрел технологии питания в школах
В детсадах Украины разрешили кейтеринг (Фото:vorobevaola/ Depositphotos)
Кабинет министров разрешил организацию кейтеринга в детских садах и ввел понятия базовая, опорная и фабрика-кухня для учебных заведений
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 1 июня, сообщает Интферакс-Украина.
«Модернизируем технологические модели организации питания в учебных заведениях», — сказал Шмыгаль на заседании правительства.
По его словам, в Украине вводятся такие понятия, как базовая, опорная кухня и фабрика-кухня.
«В детских садах разрешаем организацию кейтеринга», — отметил премьер.
Как сообщалось, организовывать кейтеринг для школьников Минздрав разрешил с 1 января 2021 года.