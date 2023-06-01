Ням-ням. В детских садах Кабмин разрешил кейтринг. А еще пересмотрел технологии питания в школах

1 июня, 18:45
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В детсадах Украины разрешили кейтеринг (Фото:vorobevaola/ Depositphotos)

В детсадах Украины разрешили кейтеринг (Фото:vorobevaola/ Depositphotos)

Кабинет министров разрешил организацию кейтеринга в детских садах и ввел понятия базовая, опорная и фабрика-кухня для учебных заведений

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 1 июня, сообщает Интферакс-Украина.

«Модернизируем технологические модели организации питания в учебных заведениях», — сказал Шмыгаль на заседании правительства.

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По его словам, в Украине вводятся такие понятия, как базовая, опорная кухня и фабрика-кухня.

«В детских садах разрешаем организацию кейтеринга», — отметил премьер.

Как сообщалось, организовывать кейтеринг для школьников Минздрав разрешил с 1 января 2021 года.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Школы Кабинет министров Украины Детский сад Питание Детсады Детское питание Денис Шмыгаль Школьное питание

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