Кабмин разрешил частичную компенсацию по кредитам для крупных сельхозпроизводителей

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Кабмин разрешил частичную компенсацию процентной ставки по кредитам сельхозпроизводителям с годовым оборотом свыше 20 млн грн.
Фото: pixabay/eliasfalla

Кабмин разрешил частичную компенсацию процентной ставки по кредитам сельхозпроизводителям с годовым оборотом свыше 20 млн грн.

Кабмин разрешил частичную компенсацию процентной ставки по кредитам сельхозпроизводителям с годовым оборотом свыше 20 млн грн.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает Интерфакс-Украина.

В пояснительной записке к проекту говорится, что ранее программа удешевления кредитов была направлена на производителя с годовым оборотом до 20 млн грн. Поскольку объем использованных средств по программе удешевления кредитов составил 64% "из-за отсутствия в многих областях мелких заемщиков", Министерство аграрной политики и продовольствия предложило отказаться от данного ограничения.

Ожидается, что доступ к данной программе для всех сельхозпроизводителей, вне зависимости от их годового оборота, позволит использовать все средства, выделенные на удешевление кредитов для аграриев.

Также отмечается, что расходы с госбюджета-2018 на удешевление кредитов в АПК предусмотрены на уровне 66 млн грн, что составляет 20% годовой потребности. 

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