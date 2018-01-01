Кабмин пошел на мировую с табачным гигантом Сегодня, 14:28 244 Цей матеріал також доступний українською Украине грозил международный иск на 635 млн грн Фото: Pixabay

Кабинет министров утвердил проект мирового соглашения между Украиной и компанией Филипп Моррис, одним из крупнейших производителей сигарет в мире.

Об этом свидетельствует проект документа, , передает Интерфакс-Украина.

Соглашение предусматривает отмену налоговых уведомлений-решений Государственной фискальной службой (ГФС) на общую сумму 635,3 млн грн.

Как отмечается, соглашение должно обеспечить мирное урегулирование инвестиционного спора, предотвратить предъявление к международному инвестиционному арбитражу иска к Украине, избежание значительных расходов из госбюджета в ходе арбитража, а также продемонстрировать партнерам Украины и иностранным инвесторам соблюдение правительством обязательств по поощрению и защите иностранных инвестиций.

Мировое соглашение будет подписано между Украиной и компаниями Филипп Моррис Интернешнл Инк., Филипп Моррис Глобал Брендс Инк. (обе - США), Филипп Моррис Брендс Сарл (Швейцария), Филипп Моррис Украина.

И. о. главы ГФС Александр Власов уполномочен на подписание мирового соглашения, а ГФС - на его исполнения после подписания.

Филипп Моррис Украина в марте 2015 года обратилась и получила от Харьковской таможни разрешение на использование режима переработки на таможенной территории Украины с целью производства сигарет и сопроводительной продукции и ее реэкспорта на период с 1 апреля 2015 года – 31 марта 2016 года. Компания получила право на условное освобождение от украинской ввозной пошлины и других налогов на импорт на материалы для переработки по условиям реэкспорта.

После того, как Филипп Моррис Украина осуществила операции по переработке и реэкспорту, Главное управление ГФС в Харьковской области провело внеплановую проверку соблюдения компанией таможенного законодательства Украины в части оформления товаров в таможенном режиме "переработка на таможенной территории Украины".

По результатам проверки ГУ ГФС в Харьковской области 14 июня 2016 года приняло налоговые уведомления-решения, которыми были определены сумы денежных обязательств об уплате Филипп Моррис Украина ввозной пошлины, дополнительного импортного сбора и НДС на импорт материалов, а также штрафные санкции на общую сумму 635,3 млн грн. Филип Моррис Украина расценила действия ГФС как давление на компанию. После этого стороны вступили в судебную тяжбу.

Philip Morris International - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках, продает их в 180 странах.

В Украине компания работает более 20 лет. Производит продукцию на фабрике в Харьковской области.