Кабмин попросил выдать Нафтогазу валютную лицензию

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив направил письмо Национальному банку Украины (НБУ) с просьбой упростить осуществление операций с иностранной валютой для Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе МЭРТ.

В частности, в письме говорится о предоставлении Нафтогазу возможности получать индивидуальные лицензии для быстрого пересчета излишне уплаченных российским монополистом Газпромом средств за транзит природного газа, согласно решению Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года и 28 февраля 2018 года.

Также Кубив попросил Нацбанк разрешить Нафтогазу не совершать обязательную продажу поступлений в иностранной валюте, поступивших из-за границы, если эти средства должны быть возвращены компанией в пользу Газпрома.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогаза компенсацию в размере $4,6 млрд за этим положением.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

Уже 2 марта Газпром начал расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.