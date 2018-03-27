Кабмин попросил выдать Нафтогазу валютную лицензию

0 комментировать
Кабмин попросил выдать Нафтогазу валютную лицензию
Фото:pixabay/NikolayFrolochkin

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив направил письмо Национальному банку Украины (НБУ) с просьбой упростить осуществление операций с иностранной валютой для Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе МЭРТ.

В частности, в письме говорится о предоставлении Нафтогазу возможности получать индивидуальные лицензии для быстрого пересчета излишне уплаченных российским монополистом Газпромом средств за транзит природного газа, согласно решению Стокгольмского арбитража от 22 декабря 2017 года и 28 февраля 2018 года.

Также Кубив попросил Нацбанк разрешить Нафтогазу не совершать обязательную продажу поступлений в иностранной валюте, поступивших из-за границы, если эти средства должны быть возвращены компанией в пользу Газпрома.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогаза компенсацию в размере $4,6 млрд за этим положением.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

Уже 2 марта Газпром начал расторжения контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове