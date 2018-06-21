Кабмин отменил группу по борьбе с контрабандой на таможне

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Кабмин упростил
Фото: kmu.gov.ua

Кабмин упростил "черную сотню"

Кабинет министров Украины 20 июня принял решение об отмене постановления №371 от 8 июня 2016 года о создании межведомственной группы по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне - так называемой "черной сотни".

Постановление об отмене вышеуказанного документа опубликовано в Урядовом курьере, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, что в 2016 году правительство создало межведомственный целевой центр и 20 мобильных групп по четыре-пять сотрудников для предотвращения и выявления фактов нарушений на таможне. Эти группы состояли из представителей Государственной фискальной службы, Госпогранслужбы и Национальной полиции.

20 июня Кабмин предложил Верховной Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду через государственную границу.

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