Кабмин отменил группу по борьбе с контрабандой на таможне

Кабинет министров Украины 20 июня принял решение об отмене постановления №371 от 8 июня 2016 года о создании межведомственной группы по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне - так называемой "черной сотни".

Постановление об отмене вышеуказанного документа опубликовано в Урядовом курьере, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, что в 2016 году правительство создало межведомственный целевой центр и 20 мобильных групп по четыре-пять сотрудников для предотвращения и выявления фактов нарушений на таможне. Эти группы состояли из представителей Государственной фискальной службы, Госпогранслужбы и Национальной полиции.

20 июня Кабмин предложил Верховной Раде ввести уголовную ответственность за контрабанду через государственную границу.