Кабмин изменил подход к проверкам бизнеса

Кабинет министров Украины принял пакет решений, которые значительно упрощают условия ведения бизнеса.

Как сообщает пресс-служба правительства, решения были разработаны Минэкономразвития при поддержке Офиса эффективного регулирования.

Так, в частности, одна из инициатив Минэкономразвития - это введение риск-ориентированного подхода в деятельности инспекционных органов.

"99% проверок бизнеса сегодня фиксируют нарушения. Это происходит потому, что их деятельность направлена на применение санкций. Инспекторы должны проверять с целью устранения правонарушений, а не наложение санкций", - подчеркнул первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

Также Минэкономразвития ожидает, что реализация риск-ориентированного подхода создаст аналитическую систему, которая будет функционировать на основе достоверной и детальной информации. Такая система повысит точность оценки степени риска субъектов хозяйствования и позволит фокусироваться на проверках наиболее рисковых предприятий. Система также будет обеспечивать потребителей информацией о степени риска конкретного производителя.

Также правительство приняло Концепцию реформы института саморегулирования в Украине.

"Сейчас бизнес фактически отстранен от регулирования своего рынка, а органы государственной власти тратят значительные ресурсы на выполнение функций регулирования хозяйственной деятельности", - подчеркнул Кубив.

По его словам, реализация данной концепции фактически дает старт становлению единой государственной политики в отношении саморегулирования в Украине и создает основу для диалога заинтересованных сторон относительно нормативного урегулирования саморегулируемых процессов в Украине.

Отметим, что 10 мая 2018 года Кабмин утвердил план мер по реализации Стратегии развития малого и среднего бизнеса до 2020 года.

Напомним, в 2018 году госструктуры запланировали почти 30 тысяч проверок для бизнеса.

В феврале этого года, Кабмин предложил ввести проверки украинских работодателей без предупреждения.