Кабмин исключил три предприятия из списка "большой приватизации"

Кабинет министров Украины исключил из списка приватизации в который входили 26 объектов три позиции: Завод алюминиевой фольги, Аграрный фонд и Государственную продовольственно-зерновую корпорацию.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров №358 от 10 мая, передает Интерфакс-Украина.

Распоряжением Кабмин также поручил Фонду госимущества (ФГИ) обеспечить отбор советников для подготовки 23 объектов к приватизации, а в случае отсутствия заинтересованности со стороны последних самостоятельно подготовить предприятия к продаже. Помимо того, ФГИ необходимо разработать условия приватизации объектов и подать их на утверждение правительству.

Напомним, что в январе 2018 года Верховная Рада установила новые правила приватизации государственного имущества. Остается только малая приватизация и большая со стоимостью активов более 250 млн грн.

Президент Украины Петр Порошенко 2 марта подписал закон О приватизации государственного и коммунального имущества.

В марте ФГИ утвердил список объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. В него вошли около 600 объектов.

В мае Гройсман заявил о начале малой приватизации с июня 2018 года.

Кроме того, в мае правительство утвердило перечень предприятий большой приватизации на 2018 год в который вошли 26 предприятий.

Добавим, что поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.

Госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Госбюджет-2018 предполагает поступление от приватизации 21,3 млрд грн.