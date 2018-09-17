Кабмин готов сделать шаг к независимому управлению аэропортом Борисполь

Кабинет министров планирует в ближайшее время объявить очередной конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета одного из крупных госпредприятий: это - международный аэропорт Борисполь или Администрация морских портов Украины (АМПУ).
Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко, передает корреспондент Интерфакс-Украина.
Он напомнил, что ранее правительство по рекомендации комиссии, осуществляющей предварительный отбор кандидатов, уже утвердило набсовет Укрзализныци, на очереди – набсоветы Укрпошты и Укрэнерго.
"Сейчас отбираем (членов набсоветов - ред.) Укрэнерго и Укрпошты, и у нас до конца года остаются еще два конкурса", – сказал министр Кабинета министров.
Он отметил, что таким образом будет выполнено одно из условий получения первого транша макрофинансовой помощи Евросоюза в объеме €500 млн.
Саенко уточнил, что в случае с Укрэнерго соответствующая комиссия уже отобрала четырех кандидатов на должности независимых членов, в ближайшее время определятся с тремя представителями государства.
Также продолжается отбор независимых членов набсовета Укрпошты. По информации министра, на конкурс подались 79 лиц.
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