Кабмин готов сделать шаг к независимому управлению аэропортом Борисполь

Кабинет министров планирует в ближайшее время объявить очередной конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета одного из крупных госпредприятий: это - международный аэропорт Борисполь или Администрация морских портов Украины (АМПУ).

Об этом сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко, передает корреспондент Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что ранее правительство по рекомендации комиссии, осуществляющей предварительный отбор кандидатов, уже утвердило набсовет Укрзализныци, на очереди – набсоветы Укрпошты и Укрэнерго.

"Сейчас отбираем (членов набсоветов - ред.) Укрэнерго и Укрпошты, и у нас до конца года остаются еще два конкурса", – сказал министр Кабинета министров.

Он отметил, что таким образом будет выполнено одно из условий получения первого транша макрофинансовой помощи Евросоюза в объеме €500 млн.

Саенко уточнил, что в случае с Укрэнерго соответствующая комиссия уже отобрала четырех кандидатов на должности независимых членов, в ближайшее время определятся с тремя представителями государства.

Также продолжается отбор независимых членов набсовета Укрпошты. По информации министра, на конкурс подались 79 лиц.