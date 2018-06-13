Кабинет министров разработал поправки для защиты бизнеса

Кабинет министров утвердил законопроект, который предусматривает персональную ответственность правоохранителей за незаконные следственные действия.





Соответствующее решение правительство приняло на заседании 13 июня, передает агентство Интерфакс-Украина

Министр юстиции, Павел Петренко подчеркнул, что это позволит отойти от "принципа коллективной безответственности за незаконные следственные действия".

"По результатам расследования правоохранитель может быть привлечен к дисциплинарной и имущественной ответственности. За ущерб, причиненный предпринимателю, будет платить конкретный правоохранитель", - пояснил он.

Изменения предполагают обязательное рассмотрение жалоб на нарушения в ходе следственных действий, обысков и выемки документов в кратчайшие сроки – до 15 дней. В случае, если суд установит незаконность действий или бездеятельности конкретного правоохранителя или группы правоохранителей, он должен назначить обязательное служебное расследование по месту работе, отметил министр.

Ранее Генпрокуратура ограничила права силовиков во время обысков предприятий.

В декабре президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №7275, который также называют "маски-шоу стоп".

Так, вводится обязательная видеофиксация как во время обысков, так и при рассмотрении ходатайств следственным судьей (если речь не идет о негласных следственных действиях). При этом, видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска.

Законопроект предусматривает право заявителя получить выписку из Единого реестра досудебных расследований по его заявления или сообщения об уголовном правонарушении.