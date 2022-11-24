Запустится атомка. Дефицит в энергосистеме должен сократиться к вечеру — глава Минэнерго 24 ноября, 09:22 Министр энергетики Украины Герман Галущенко (Фото:President.gov.ua)

В Минэнерго рассчитывают, что к вечеру в Украине заработают атомные станции и дефицит в энергосистеме сократится.

Дефицит в энергосистеме Украины должен сократиться к вечеру 24 ноября. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире Мы Украина.

«Ситуация сложная по всей стране. Есть области, где увеличили поставки. Вчера состоялся блэкаут в нашей энергосистеме из-за произошедших обстрелов», — заявил Галущенко.

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По словам министра, 4:00 утра удалось объединить энергетическую систему, критические объекты инфраструктуры удалось запитать.

«Соответственно, мы будем увеличивать объем. Рассчитываем, что к вечеру заработают атомные станции, поэтому сократится дефицит», — подчеркнул Галущенко.

Из-за российских обстрелов Украинской инфраструктуры 23 ноября было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. В частности, остановились энергоблоки всех АЭС, которые находятся под контролем Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута.

