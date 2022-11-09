Пришла очередь и бизнес-клиентов. ДТЭК добавил в график отключений 10 тысяч юрлиц в Киеве 9 ноября, 15:00 Отключение света в Киеве, ноябрь-2022 (Фото:Александр Медведев)

Оператор системы распределения ДТЭК Киевские электросети добавил в график стабилизационных отключений адреса клиентов — юридических лиц.

«Теперь владельцы бизнеса могут узнать о возможных отключениях, просто написав в окне поиска на сайте адрес своего предприятия. Это позволит спланировать работу бизнеса и подготовиться к возможному отсутствию света», — сообщила компания в Facebook.

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В график потенциальных отключений добавлено почти 10 тыс. адресов юридических клиентов, которые находятся в зданиях, имеющих отдельный адрес от многоквартирного дома и ранее не были внесены в базу стабилизационных отключений, объяснили в компании.

Кроме того, отмечается, что оператор продолжает расширять адресную базу в графиках.

«Если вашего адреса нет в графике, однако свет отсутствует — просим сообщить нам об этом через форму обратной связи на сайте ДТЭК Киевские электросети. Мы обязательно все проверим и внесем адрес вашего бизнеса в график при необходимости», — пояснили в компании.

Актуальный график отключений можно найти здесь.

Ранее сообщалось, что веерные отключения в Киеве могут отменить в течение двух недель.