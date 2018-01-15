Южанина заявила о возможной отмене закона "о трех посылках"

Верховная Рада Украины может предусмотреть отмену ограничений беспошлинного ввоза товаров через границу вместе с поправками в Таможенный кодекс.

Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Мы должны реагировать на то, что происходило в эти дни на некоторых пунктах пропуска на Львовской таможне относительно принятых нами изменений в Налоговый кодекс. Поэтому при рассмотрении поправок в Таможенный кодекс, в случае необходимости, после согласования с правительством, мы могли бы эти изменения подкорректировать", - сказала она.

Напомним, что в ночь на 8 декабря 2017 года Верховная Рада Украины ввела ограничения на беспошлинный ввоз товаров на территорию Украины при самостоятельном пересечении границы и почтовой пересылке.

Предполагается, что ограничения вступят в силу 1 января 2019 года.

Ведущие почтовые операторы в Украине обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой ветировать "закон о трех посылках".

Нынешние правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до €500 (в аэропортах – до €1 тыс.) и весом до 50 кг будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине больше 24 часов и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.

Согласно изменениям, при более частом въезде без налогов можно ввезти товары на сумму только до €50.

Для тех, кто отсутствовал в Украине меньше 24 часов и въезжает в страну чаще одного раза в течение 72 часов базой налогообложения считается суммарная стоимость ввезенных товаров, которая превышает эквивалент €50, с учетом подлежащей оплате пошлины.

Также введены ограничения на безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях: теперь их может быть максимум три на протяжении одного календарного месяца суммарной фактурной стоимостью до €150, тогда как начиная с четвертой посылки они уже будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом.