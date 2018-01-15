Южанина заявила о возможной отмене закона "о трех посылках"

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Рада может предусмотреть отмену ограничений беспошлинного ввоза товаров через границу

Рада может предусмотреть отмену ограничений беспошлинного ввоза товаров через границу

Верховная Рада Украины может предусмотреть отмену ограничений беспошлинного ввоза товаров через границу вместе с поправками в Таможенный кодекс.

Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Мы должны реагировать на то, что происходило в эти дни на некоторых пунктах пропуска на Львовской таможне относительно принятых нами изменений в Налоговый кодекс. Поэтому при рассмотрении поправок в Таможенный кодекс, в случае необходимости, после согласования с правительством, мы могли бы эти изменения подкорректировать", - сказала она.

Напомним, что в ночь на 8 декабря 2017 года Верховная Рада Украины ввела ограничения на беспошлинный ввоз товаров на территорию Украины при самостоятельном пересечении границы и почтовой пересылке.

Предполагается, что ограничения вступят в силу 1 января 2019 года.

Ведущие почтовые операторы в Украине обратились к президенту Петру Порошенко  с просьбой ветировать "закон о трех посылках".

Нынешние правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до €500 (в аэропортах – до €1 тыс.) и весом до 50 кг будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине больше 24 часов и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.

Согласно изменениям, при более частом въезде без налогов можно ввезти товары на сумму только до €50.

Для тех, кто отсутствовал в Украине меньше 24 часов и въезжает в страну чаще одного раза в течение 72 часов базой налогообложения считается суммарная стоимость ввезенных товаров, которая превышает эквивалент €50, с учетом подлежащей оплате пошлины.

Также введены ограничения на безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях: теперь их может быть максимум три на протяжении одного календарного месяца суммарной фактурной стоимостью до €150, тогда как начиная с четвертой посылки они уже будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом.

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