Юристы Коломойского заявили о полном снятии ареста с его активов по делу Приватбанка Сегодня, 19:37 2 Цей матеріал також доступний українською Суд Лондона отклонил иск Приватбанка

Высокий суд Лондона отклонил иск Приватбанка к экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. При этом суд постановил отменить всемирный арест активов бизнесменов на $2,5 млрд, а также обязал госбанк оплатить все судебные расходы ответчиков.

Об этом говорится в пресс-релизе компании Fieldfisher, которая представляет интересы Коломойского.

"Суд установил, что всемирный арест активов (WFO) не должен был быть выдан, и что Приватбанк искусственно построил дело таким образом, чтобы попытаться привлечь Коломойского и Боголюбова к разбирательству", – отмечают юристы Fieldfisher.

В том числе суд обязал Приватбанк в течение 28 дней оплатить промежуточные расходы ответчиков на 7,5 млн фунтов стерлингов, из которых самому Коломойскому – 4 млн.

Согласно решению суда, текстом которого располагает агентство Интерфакс-Украина, судья пришел к однозначному заключению, что Приватбанк подал иск против британских компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd. (именуемые в производстве как английские ответчики), с тем, чтобы получить юрисдикцию суда Лондона на подачу иска против самих Коломойского и Боголюбова.

Судья аргументировал заключение тем, что банк не предоставил никакого прямого объяснения, почему он подал иск против указанных компаний в декабре 2017 года. По мнению судьи, в дальнейшем ни один из аргументов, представленных позже, не является убедительным. В том числе некоторые приводимые банком основания не могли быть представлены в декабре 2017 года, поскольку банк о них не знал.

Помимо этого, отмечено в решении, иск Приватбанка был составлен искусственно. Роль английских ответчиков в мошеннической схеме была упомянута для того, чтобы сделать вид, что они являются ключевыми участниками мошеннической схемы и/или получателями $1,8 млрд. Тогда как основания, поданные для подтверждения такого вывода, являются неприемлемыми.

Судья также обращает внимание на ненадлежащую подачу искового заявления и упущение в нем важных относящихся к делу фактов.

"Правдивое представление фактов показало бы, что роль английских ответчиков была не более, чем эпизодичная в рамках мошеннической схемы", - отмечено в решении.

Судья считает, что реальными ответчиками перед банком являются именно Коломойский и Боголюбов (а не три английские компании). Ведь возбуждение против экс-собственников иска в Лондоне дает существенные процедурные преимущества банку, в том числе всемирную заморозку активов и требование о раскрытии активов.

"Это было реальной выгодой для банка, в сравнении с менее привлекательными судебными юрисдикциями в Швейцарии или Украине", - считает суд.

Судья при этом признает наличие у банка обоснованных исковых требований против Коломойского и Боголюбова как минимум на несколько миллионов долларов.

В то же время суд считает, что банк не вправе подбирать приемлемую для себя судебную инстанцию, в свою очередь экс-владельцы Приватбанка вправе защищать свои интересы в Швейцарии, по месту постоянного жительства.

Поэтому судья считает, что решение о всемирной заморозке активов должно быть снято. Более того, даже если бы оно было продлено, по мнению суда, сумма арестованных активов должна быть снижена до $515 млн плюс проценты, ввиду серьезного нераскрытая Приватбанком информации и искажения фактов.

Приватбанк ранее заявил, что обжалует это решение в Апелляционном суде Англии. Суд предоставил банку три недели на подачу иска (начиная с 4 декабря). До этого момента арест активов остается в силе.