Скандал с детскими присыпками. Johnson & Johnson заплатит $9 млрд, чтобы отбиться от десятков тысяч судебных исков 7 апреля, 08:37 Johnson&Johnson заплатит $9 млрд за урегулирование десятков тысяч судебных исков против компании (Фото:Brendan McDermid / Reuters)

Компания Johnson &Johnson предложила заплатить почти $9 млрд за урегулирование десятков тысяч судебных исков в Северной Америке, в которых утверждается, что ее детская присыпка и другие продукты на основе талька вызывают рак.

Ранее Johnson & Johnson была готова заплатить за урегулирование ситуации $2 млрд, сообщает BBC.

В компании заявили, что по-прежнему считают претензии надуманными, но надеются, что новое предложение об урегулировании поможет завершить судебную тяжбу.

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Johnson & Johnson получила более 40 тыс. судебных исков от бывших клиентов, которые утверждают, что использование детской присыпки на основе талька вызывает рак. Некоторые истцы утверждают, что присыпка содержала канцерогенный асбест.

Как сообщалось, компания с 2020 года прекратила использование талька в детских присыпках в США и Канаде.

Johnson & Johnson продавала детскую присыпку почти 130 лет. В новой версии продукта тальк заменит кукурузный крахмал.