J&J обвинили в сокрытии информации об асбесте в детской присыпке, компания отрицает Сегодня, 21:47 333 Цей матеріал також доступний українською J&J отрицает, что знала об асбесте в детской присыпке

Американская компания Johnson&Johnson опровергла сообщения СМИ о том, что компания на протяжении десятилетий скрывала факты попадания канцерогенного асбеста в популярную во всем мире детскую присыпку.

Как сообщает AP, компания назвала сообщения СМИ "односторонними, ложными и подстрекательскими".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на документы, обнародованные в рамках судебного разбирательства, сообщило, что компания J&J иногда обнаруживала небольшое количество асбеста в детской присыпке и скрывала эту информацию от регулирующих органов и общественности.

По данным агентства, против компании поданы тысячи исков. Истцы утверждают, что детская присыпка на основе талька содержит канцерогенный асбест и стала причиной рака. Известно, что в своей естественной форме тальк содержит асбест – вещество, которое вызывает рак.

После обнародования расследования Reuters акции J&J упали более чем на 9%. Это самое большое падение с 2002 года.