Ярославский займется реконструкцией аэропорта в Днепре

Украинский бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский займется обновлением международного аэропорта в Днепре.

Такую информацию подтвердил голова Днепра Борис Филатов на своей Facebook-странице.

"Скажу сразу: да, это правда. Да, я этим занимаюсь, новый аэропорт будет", - написал он.

Ярославский подтвердил данную информацию агентству Интерфакс-Украина.

"У DCH есть опыт комплексного управления аэропортом [...] С удовольствием применим наши знания в Днепре”, - рассказал он.

Он отметил, что предварительно обсудил с заинтересованными сторонами "дорожную карту" реконструкции аэропорта.

Аэропортом Днипро управляет авиакомпания Днипроавиа. Фонд госимущества Украины в конце августа 2009 года продал 94,572% акций Днипроавиа компании Галтера. В результате авиакомпанией после приватизации через Галтера владеет финансово-промышленная группа Приват, совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.

Как сообщил агентству близкий к переговорам источник, также были проведены переговоры об участии в обновлении аэропорта и с бизнесменом Игорем Коломойским.

Отметим, что ранее Ярославский занимался реконструкцией международного аэропорта Харьков.

Группа DCH за 20 лет работы в Украине развивала разные инвестиционные проекты, в числе которых УкрСиббанк, проданный международной группе BNP Paribas, Черкасский Азот, Киевстар, подготовка инфраструктуры Харькова к Евро-2012.

Структура активов DCH представлена, в частности, международным аэропортом Харьков, гостиницей Khаrkiv Palace 5*, сетью ТРЦ Караван.

Последним крупным приобретением Ярославского был Харьковский тракторный завод, который после 10-месячного простоя начал работу в начале 2017 года.