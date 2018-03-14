Ярославский займется реконструкцией аэропорта в Днепре

Украинский бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский займется обновлением международного аэропорта в Днепре.
Такую информацию подтвердил голова Днепра Борис Филатов на своей Facebook-странице.
"Скажу сразу: да, это правда. Да, я этим занимаюсь, новый аэропорт будет", - написал он.
Ярославский подтвердил данную информацию агентству Интерфакс-Украина.
"У DCH есть опыт комплексного управления аэропортом [...] С удовольствием применим наши знания в Днепре”, - рассказал он.
Он отметил, что предварительно обсудил с заинтересованными сторонами "дорожную карту" реконструкции аэропорта.
Аэропортом Днипро управляет авиакомпания Днипроавиа. Фонд госимущества Украины в конце августа 2009 года продал 94,572% акций Днипроавиа компании Галтера. В результате авиакомпанией после приватизации через Галтера владеет финансово-промышленная группа Приват, совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.
Как сообщил агентству близкий к переговорам источник, также были проведены переговоры об участии в обновлении аэропорта и с бизнесменом Игорем Коломойским.
Отметим, что ранее Ярославский занимался реконструкцией международного аэропорта Харьков.
Группа DCH за 20 лет работы в Украине развивала разные инвестиционные проекты, в числе которых УкрСиббанк, проданный международной группе BNP Paribas, Черкасский Азот, Киевстар, подготовка инфраструктуры Харькова к Евро-2012.
Структура активов DCH представлена, в частности, международным аэропортом Харьков, гостиницей Khаrkiv Palace 5*, сетью ТРЦ Караван.
Последним крупным приобретением Ярославского был Харьковский тракторный завод, который после 10-месячного простоя начал работу в начале 2017 года.
Комментарии
Правила комментирования