Японский гигант собрался производить оборудование вместе с Украиной

Toshiba хочет участвовать в модернизации и производстве оборудования для ядерной энергетики

В рамках активизации сотрудничества Японии и Украины в ядерной энергетике, в июне этого года запланировано подписание меморандума между украинский Турбоатомом и японской Toshiba Energy Systems.

Об этом сообщило Министерство энергетики и угольной промышленности Украины со ссылкой на итоги встречи с представителями посольства Японии.

"Японская сторона сообщила о намерениях сотрудничать с Украиной в вопросах модернизации оборудования для ядерной энергетики, в частности, в изготовлении и модернизации турбин, в том числе для ядерно-энергетических объектов в третьих странах", – говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждались планы сотрудничества в реализации совместных проектов в ядерной энергетике. Как отметили в Минэнергоугля, Украина заинтересована в сотрудничестве с другими странами.

В рамках встречи стороны анонсировали подписание в июне меморандума о взаимопонимании между Турбоатомом и Toshiba Energy Systems.

В то же время в самом Турбоатоме не располагают подробностями планируемого сотрудничества.

"По договоренности до подписания никаких деталей мы не разглашаем", – отметили в пресс-службе в комментарии Интерфакс-Украина.

Турбоатом - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Toshiba — крупная японская транснациональная корпорация. Производит оборудование и системы в области IT и коммуникаций, электронные компоненты и материалы, электроэнергетические системы, системы промышленной и социальной инфраструктуры, потребительскую электронику и бытовую технику.