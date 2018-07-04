Японская Toshiba согласилась модернизировать украинские АЭС

Турбоатом и Toshiba договорились о модернизации турбинного оборудования

Украинский государственный Турбоатом и японская Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation при содействии государственного Энергоатома подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере атомной энергетики.

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

Документ был подписан в офисе Энергоатома генеральным директором Турбоатома Виктором Субботиным и Горо Янасе, директором, вице-президентом Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation.

Компании договорились о начале сотрудничества в направлении внедрения проектов по модернизации турбинного оборудования машинных залов АЭС.

Директор, вице-президент Toshiba отметил, что подписанный документ - это "шаг, который дает возможность внести вклад в повышение мощности энергетического оборудования, как для украинских АЭС, так и для атомно-энергетических объектов в третьих странах".

В свою очередь президент Энергоатома – компании-оператора всех Украинских АЭС - Юрий Недашковский отметил, что сотрудничество Турбоатома и Toshiba будет способствовать развитию энергетического машиностроения в Украине, а затем повысит эффективность модернизации оборудования отечественных АЭС.

Турбоатом - единственный в Украине производитель турбинного оборудования для гидро-, тепловых и атомных электростанций. География поставок предприятия охватывает 45 стран Европы, Азии, Америки и Африки.

Toshiba — крупная японская транснациональная корпорация. Производит оборудование и системы в области IT и коммуникаций, электронные компоненты и материалы, электроэнергетические системы, системы промышленной и социальной инфраструктуры, потребительскую электронику и бытовую технику.