Яндекс подешевел на миллиард долларов после сообщений о сделке со Сбербанком

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Капитализация компании снизилась

Капитализация компании снизилась

Стоимость акций компании Яндекс резко упала после того, как появились публикации о том, что Сбербанк России собирается войти в капитал компании.

В течение нескольких минут стоимость акций на Московской бирже снизилась на 7,28%, а на бирже NASDAQ на 8% - с $35,9 до $33.

Таким образом, капитализация компании снизилась на миллиард долларов, передает РБК.

Информацию о вхождении в капитал Яндекса Сбербанка опубликовало издание The Bell.

В самом Сбербанке опровергли данную информацию.

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