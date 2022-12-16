Последствия ракетной атаки. Повреждено девять объектов генерации, АЭС ограничивают работу — Минэнерго 16 декабря, 13:50 Ракетная атака 16 декабря повредила девять объектов генерации в Украине (Фото:Укрэнерго / Facebook)

Ракетная атака РФ 16 декабря привела к повреждению ориентировочно девяти объектов генерации и ограничила производство атомных станций.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает Интерфакс-Украина.

«То, что мы уже видим, есть повреждения около девяти объектов генерации. Сейчас мы еще верифицируем повреждения. Соответственно, повреждены подстанции, которые передают э/э, что привело к ограничению производства, прежде всего, атомной генерации», — сказал Галущенко.

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По его словам, сейчас последствия ракетного удара фиксируются, ситуация анализируется, чтобы увеличить производство э/э в ближайшие часы.

«Сейчас мы попытаемся максимально быстро добавить атомные станции в систему», — подчеркнул Галущенко.

При этом он отметил, что будет сложная ситуация в Харькове.

«Я не хочу называть объекты, в которые произошли попадания, будем пытаться как можно скорее их восстановить», — заверил министр.

Он отметил, что уже не впервые российские агрессоры пытаются бить и по генерации, и по распределяющим объектам, назвав их действия «обычной очередной террористической атакой».

Комментируя сообщение НЭК Укрэнерго о потере вследствие атаки 50% потребления, он пояснил, что это значит невозможность поставлять э/э к половине потребителей.

«Прошу граждан с пониманием отнестись к аварийным отключениям и заверяю, что мы сделаем все и даже больше, чтобы как можно быстрее восстановиться», — сказа глава Минэнерго.