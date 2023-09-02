Нехватка снега. Потепление угрожает работе части горнолыжных курортов в Европе 2 сентября, 10:10 Отрасль оценивается в более чем $32 млрд (Фото:pexels/Paweł Fijałkowski)

Четверть европейских горнолыжных курортов столкнется с дефицитом снега, в случае, если средняя температура на Земле вырастет на 2 градуса по Цельсию.

Как сообщает The Guardian, если средняя температура увеличится на 4 градуса по Цельсию, проблема дефицита снега коснется 98% курортов.

Горнолыжный туризм является важной составляющей экономики горных регионов Европы. Отрасль оценивается в более чем $32 млрд.



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Исследователи изучили влияние лыжного туризма на климат и обнаружили, что искусственный снег, который иногда используют на таких курортах, вызывает лишь 2% общих выбросов. Основными причинами были туристические рейсы на курорты и проживание.

Однако искусственный снег, убеждены исследователи, лишь частично решает проблему. Он может компенсировать недостаток настоящего на некоторых курортах в Альпах, в скандинавских странах и Турции. Но он вряд ли поможет на курортах в Великобритании и южной Европе, где часто температура поднимается слишком высоко.

Последние несколько лет многие европейские страны сталкиваются с чрезвычайно жарким летом, метеорологи фиксируют рекордные температурные значения. В 2022 году накануне новогодних праздников многие горнолыжные курорты, в частности во Франции и Швейцарии, работали с ограничениями из-за недостатка снега.

Ученые в ходе своей работы проанализировали 2,2 тыс. курортов, расположенных от Исландии до Турции, и моделировали возможные ситуации.