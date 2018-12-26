Из-за перекрытия автомобильных дорог Укрзализныця назначила дополнительные поезда в Полтаву Сегодня, 18:22 62 Цей матеріал також доступний українською Фото: Helmut Uttenthaler‎ Форум Залізничників України / Forum of Railwaymen of Ukraine via Facebook Сейчас через Полтаву курсируют около 30 пассажирских поездов

В связи с тем, что с 14:00 26 декабря из-за сложных погодных условий в Полтавскую область закрыли въезд для всех видов автомобильного транспорта, Укрзализныця с 27 декабря назначила дополнительные поезда по маршруту Харьков - Полтава - Киев и в обратную сторону.

Об этом сообщается на сайте Укрзализныци.

Дополнительные поезда будут отправляться из Харькова в 14:03, прибывать в Полтаву в 17:34, а в Киев в 22:19. В обратном направлении из Киева отправление в 6:53, прибытие в Полтаву в 12:26 и в Харьков в 15:02.

В Укрзализныце отметили, что сейчас через Полтаву курсируют около 30 пассажирских поездов. Движение пригородных и пассажирских поездов, в том числе транзитных, осуществляется в штатном режиме.

Ухудшение погодных условий в Украине ожидается и в четверг, 27 декабря.

Напомним, 21 декабря сообщалось, что Укрзализныця открыла продажу билетов на 29 дополнительных поездов и увеличила количество рейсов уже назначенных поездов на период новогодних праздников.