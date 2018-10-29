Из Украины запускают сразу 22 международных авиарейса за четыре дня

С 28 по 31 октября из украинских аэропортов начнут выполнять 22 новых рейсов.

Об этом сообщает профильный портал Lowcostavia.

Наибольшую долю составят рейсы ирландского лоукостера Ryanair, который полноценно заходит в Украину, и с ноября будет выполнять 17 рейсов из Украины – 12 из Киева и 5 из Львова.

Венгерский лоукостер Wizz Air 28, 29 и 30 октября откроет в среднем шесть новых рейсов из Киева, Львова и Харькова – по два из каждого города.

Румынская авиакомпания Tarom в конце октября откроет рейс Одесса-Бухарест. Начало полетов было запланировано на 1 сентября, но впоследствии дату старта перенесли на 31 октября.

Перечень новых рейсов из Украины в конце октября:

28 октября – 9 новых рейсов (Ryanair – 6, Wizz Air –3):

Киев - Барселона (Ryanair) – 4 раза в неделю;

Киев - Быдгощ (Ryanair) – 2 раза в неделю;

Киев - Братислава (Ryanair) – 3 раза в неделю;

Киев - Варшава (Ryanair) – 4 раза в неделю;

Киев - Вильнюс (Ryanair) – 3 раза в неделю;

Киев - Лондон (Ryanair) – 5 раз в неделю;

Киев - Вена (Wizz Air) – ежедневно;

Харьков - Вроцлав (Wizz Air) – 2 раза в неделю;

Харьков - Гданьск (Wizz Air) – 2 раза в неделю;

29 октября – 4 новых рейса (Ryanair – 3, Wizz Air – 1);

Киев - Стокгольм (Ryanair) – 3 раза в неделю;

Киев - Гданьск (Ryanair) – 2 раза в неделю;

Киев - Краков (Ryanair) – 3 раза в неделю;

Львов - Вильнюс (Wizz Air) – 3 раза в неделю;

30 октября – 5 новых рейсов (Ryanair – 3, Wizz Air – 2);

Львов - Братислава (Wizz Air) – 2 раза в неделю;

Харьков - Лондон (Wizz Air) – 3 раза в неделю;

Киев - Вроцлав (Ryanair) – 3 раза в неделю;

Киев - Познань (Ryanair) – 2 раза в неделю;

Львов - Краков (Ryanair) – 3 раза в неделю;

31 октября – 4 новых рейса (Ryanair – 3, Tarom – 1);

Львов - Дюссельдорф (Ryanair) – 3 раза в неделю;

Львов - Мемминген (Ryanair) – 2 раза в неделю;

Львов - Варшава (Ryanair) – 3 раза в неделю;

Одесса - Бухарест (Tarom) – 3 раза в неделю;

Кроме того, с 1 ноября авиакомпания Atlasglobal начнет выполнять рейсы Одесса-Стамбул с периодичностью 4 раза в неделю, а Ryanair со 2 ноября открывает рейс Львов-Лондон, который будет выполняться 3 раза в неделю.