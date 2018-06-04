Из Украины открыли новый международный авиарейс

Украинская авиакомпания YanAir совместно с туристическим оператором Join Up 2 июня открыли рейс Одесса - Барселона.

Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта Одесса.

Самолет отправился из Одессы в 3:50 по местному времени. Рейсы будут выполняться еженедельно, по субботам.

Кроме того, в ближайшее время одесситов также ожидают новые направления от туроператора: Римини (Италия) и Тиват (Черногория).

В ближайших планах туроператора - перевести выполнение всех своих рейсов на стратегического партнера - авиакомпанию SkyUp.

Авиакомпания SkyUp (Скайап) была зарегистрирована в июне 2017 года в Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Учредителем SkyUp выступила компания ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp.

Сейчас флот авиакомпании состоит из среднемагистральных судов типа Боинг 737-800 NG (Neхt Generation) емкостью 189 мест 2013 года выпуска. Это самый молодой флот среди украинских авиакомпаний - средний возраст воздушных судов составляет 4 года. В 2018 году флот будет увеличен до 5-ти самолетов. Динамика развития предусматривает расширение флота минимум на 3 судна в год на базе бортов Боинг 737-800 и Боинг 737МАХ (новое семейство самолетов, который придет на смену Боинга 737NG). В 2019 году планируется увеличение бортов до 8.