Из Украины открыли новый авиарейс в Турцию

Рейсы будут выполняться дважды в неделю

Украинская авиакомпания Bravo Airways запустила сезонный рейс Кривой Рог - Даламан (Турция).

Об этом сообщил директор Международного аэропорта Кривой Рог Игорь Лашин, передают Українські Новини.

"В первом же рейсе (был полностью заполнен) из 172 пассажиров – 70 приехали из Днипра и Запорожья. Также мы планируем запустить рейсы в Тунис", - рассказал он.

Время полета составляет около 2 часов 30 минут. Рейсы осуществляются 2 раза в неделю (по вторникам и пятницам).

Авиакомпания Bravo Airways - украинская чартерная авиакомпания, основана 2 апреля 2012 года. Авиакомпания осуществляет регулярные и чартерные перевозки.

Отметим, что 24 мая Bravo Airways открыла рейс Херсон - Даламан.

Криворожский аэропорт имеет искусственную взлетно-посадочную полосу длиной 2,5 тыс. м, шириной 42 м, магистральные и вспомогательные рулежные дорожки, комплекс радиотехнических сооружений (радионавигационных) средств обеспечения полетов.Полоса позволяет принимать воздушные суда типа: Boeing-737, Airbus-319/320/321, Ту-154, Ту-134, ЯК-42, Ан-24/26/12/148, а также вертолеты всех типов.