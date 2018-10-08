Из Украины откроют новые авиарейсы в Турцию

В 2019 году запланирован запуск новых рейсов прямого сообщения между Украиной и Турцией, в частности в четыре турецких города: Измир, Бурсу, Даламан, Бодрум.

Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает Укринформ.

"В 2016 году Турцию посетили более 1 млн туристов из Украины, в 2017 – 1,2 млн, в этом году ожидаем еще на 20-30% больше, но еще нет статистики окончательной. То же с гражданами Турции - сейчас около 250 тысяч турков посещают Украину ежегодно, и также наблюдается ежегодный постоянный рост этого количества. Еженедельно осуществляется между нашими странами более 180 рейсов. Планируем со следующего года запускать прямые рейсы в Измир, Бурсу, Даламан, Бодрум", - сказал Сибига.

Напомним, что Украина в прошлом году заняла 7-ое место в топ-10 среди стран по количеству туристов в Турцию с показателем более чем 1,1 млн человек за 9 месяцев 2017 года. В этом году этот рейтинг еще не обнародовали.