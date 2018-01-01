Из Украины намерены запустить новый поезд в Польшу Сегодня, 16:07 53 Цей матеріал також доступний українською Оптимистичный сценарий предусматривает запуск поезда между двумя городами уже в летнем расписании Фото: intercity.uz.gov.ua

В 2019 году планируют запустить железнодорожное сообщение между Львовом и Люблином.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик на пресс-конференции с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном, пишет ЦТС.

Для реализации проекта рассматриваются три возможных варианта. Первый - с пересадкой пассажиров из вагонов украинского поезда в польский поезд, второй - использование вагонов с автоматической сменой ширины колеи. Третий вариант предусматривает строительство новых путей.

"По нашему мнению, первый вариант наиболее возможный. И думаю, что этот поезд может быть уже в расписании с июня 2019 года или позже всего - зимой", - отметил Адамчик.

Министр инфраструктуры Украины добавил, что сейчас сообщение Киев-Перемышль лидирует по количеству перевезенных пассажиров.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.