Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Татьяна Коробова
Как развивать личный бренд через лидерство
Андрей Шевчишин
Каким будет курс под Новый год
Александр Чапча
Как настроить бизнес-процессы и создать команду мечты
Виктория Берещак
Кому понадобился строительный бизнес

Из Украины намерены запустить новый поезд в Польшу

Сегодня, 16:07
53
Цей матеріал також доступний українською

Оптимистичный сценарий предусматривает запуск поезда между двумя городами уже в летнем расписании

Фото: intercity.uz.gov.ua

В 2019 году планируют запустить железнодорожное сообщение  между Львовом и Люблином.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик на пресс-конференции с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном, пишет ЦТС.

Для реализации проекта рассматриваются три возможных варианта. Первый - с пересадкой пассажиров из вагонов украинского поезда в польский поезд, второй - использование вагонов с автоматической сменой ширины колеи. Третий вариант предусматривает строительство новых путей.

"По нашему мнению, первый вариант наиболее возможный. И думаю, что этот поезд может быть уже в расписании с июня 2019 года или позже всего - зимой", - отметил Адамчик.

Министр инфраструктуры Украины добавил, что сейчас сообщение Киев-Перемышль лидирует по количеству перевезенных пассажиров.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.

Теги:   Люблин Украина Инфраструктура Поезд Львов Польша

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

1 декабря, 14:45

article_img
В Укрзализныце отреагировали на поломку экспресса в Борисполь

ТОП-3 блога

Виктория Берещак - фото
Виктория Берещак
Кому понадобился строительный бизнес
1402
Иван Компан - фото
Иван Компан
Разгром уоллстритовских рабочих
1206
Андрей Заяц - фото
Андрей Заяц
IT в медицине в Украине: год трансформации
1185
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Что будет с курсом доллара
5785
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как торговая война Китая и США отразится на Украине
5602
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как реформирование ВТО повлияет на Украину
5473
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
15767
Елена Макеева - фото
Елена Макеева
Какую проблему на самом деле должен решить НнВК
7352
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила прошедшая неделя
7100

Последние новости

События

Сегодня, 16:50

СБУ задержала на взятке судью районного суда Мариуполя и его помощницу
События

Сегодня, 16:48

Бывший прокурор Крыма проиграл суд ГПУ за внесение в список предателей
Политика

Сегодня, 16:47

Константинополь объяснил процедуру выборов предстоятеля новой Украинской церкви