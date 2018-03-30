Из Одессы в Кишинев запустили модернизированный поезд

Укрзализныця запустила модернизированный дизель-поезд Одесса – Кишинев.

Об этом сообщила пресс-служба госкомпании.

"30 марта в Одессе будут встречать модернизированный дизель-поезд, который прибудет из столицы Молдовы. Теперь добраться из Кишинева в Одессу можно будет в вагонах с местами для сидения менее чем за 4 часа", - отметил и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

По его словам, благодаря договоренностям с пограничниками, экономится время прохождения границы - по сравнению с предыдущим расписанием поезд ускорен на полчаса.

Кравцов также выразил надежду, что пассажиропоток на маршруте возрастет.

Согласно сообщению, прибытие поезда №642/641 Кишинев - Одесса в Одессу в 10:46, а отправление из Одессы в Кишинев - в 18:45.

Напомним, что Укрзализныця заявляла, что совместно с государственной компанией Железная дорога Молдовы они намерены запустить поезд Одесса – Кишинев еще до конца 2017 года.