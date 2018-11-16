Из Николаева запустили единственный международный рейс

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Это будет первым рейсом из Николаева за пять лет
Фото: SkyUp Airlines

Это будет первым рейсом из Николаева за пять лет

Украинский лоукостер SkyUp с 28 декабря запускает чартерные рейсы Николаев - Шарм-Эль-Шейх (Египет).

Об этом сообщил и.о. директора аэропорта Федор Барна, передают Українські Новини.

По его словам, выполнение рейса планируется осуществлять 2 раза в неделю.

Представитель аэропорта подтвердил НВ Бизнес, что на данный момент из аэропорта не осуществляются другие рейсы.

Отметим, что последний авиарейс был совершен весной 2013 года. В 2016 году аэропорт отключили от энергоснабжения из-за долгов.

Напомним, что в августе 2017 года в аэропорту Николаев заявили о возобновлении работы до конца года.

В ноябре Международный аэропорт Николаев получил разрешение на выполнение полетов. В мае этого года аэропорт получил сертификат на прием грузовых самолетов.

Авиакомпания SkyUp (Скайап) была зарегистрирована в июне 2017 года в Киеве. Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Учредителем SkyUp выступила компания ACS-Украина Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp.

Сейчас флот авиакомпании состоит из среднемагистральных судов типа Боинг 737-800 NG (Neхt Generation) вместительностью Y189 мест 2013 года выпуска. Это самый молодой флот среди украинских авиакомпаний - средний возраст воздушных судов составляет 4 года. В 2018 году флот будет увеличен до 5-ти самолетов. Динамика развития предусматривает расширение флота минимум на 3 судна в год на базе бортов Боинг 737-800 и Боинг 737МАХ (новое семейство самолетов, который придет на смену Боинга 737NG). В 2019 году планируется увеличение бортов до 8.

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