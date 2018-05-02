Из Львова запустят авиарейсы в два греческих города

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Стоимость билетов в обе стороны на эти направления стартует от 6450 грн
Фото: Unsplash

Стоимость билетов в обе стороны на эти направления стартует от 6450 грн

Греческая авиакомпания Ellinair 30 мая запустит рейсы из международного аэропорта Львов к греческих городов - Салоники и Ираклион.

Об этом сообщили на Facebook-странице аэропорта.

Программа полетов начнется с прямых рейсов между Львовом и Салониками один раз в десять дней. С 8 июня авиакомпания планирует добавить рейсы в города Ираклион с аналогичным расписанию - 1 раз в 10 дней.

Стоимость билетов в обе стороны на эти направления стартует от 6450 грн (€200).

Пассажиры смогут перевозить багаж весом до 20 кг и ручную кладь (до 8 кг) бесплатно. На рейсах авиакомпании предоставляется бесплатное питание, в том числе детское и вегетарианское.

Отметим, что Ellinair с 27 мая возобновляет полеты по маршруту Салоники - Одесса.

Ellinair - греческий авиаперевозчик, основанный в 2013 году, базируется в международном аэропорту Македония города Салоники (Греция). Ellinair выполняет регулярные рейсы из Греции в Украину, города Европы, осуществляет внутренние авиаперелеты между городами и островами Греции. Ellinair входит в холдинг Mouzenidis Group.

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