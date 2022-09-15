Из Львова впервые с начала войны вылетел коммерческий самолет
Самолет Wizz Air отправился в Катовице (Фото:Wizz Air/Facebook)
Во вторник, 13 сентября, из Львова впервые с 24 февраля вылетел самолет авиакомпании Wizz Air.
Об этом сообщает CNN.
Самолет не смог покинуть Украину из-за начала полномасштабного вторжения российской армии.
«Мы можем подтвердить, что A320 HA-LWS летел из Львова в Катовице вчера», — заявил директор коммуникаций Flightradar24 Ян Петченик,
Точное время вылета самолета неизвестно, поскольку он включил свой транспондер только после прохождения границы с Польшей.
Коммерческие авиарейсы в Украине были полностью остановлены 24 февраля — в день полномасштабного вторжения российских войск.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.