Из Львова впервые с начала войны вылетел коммерческий самолет 15 сентября, 04:47 Самолет Wizz Air отправился в Катовице (Фото:Wizz Air/Facebook)

Во вторник, 13 сентября, из Львова впервые с 24 февраля вылетел самолет авиакомпании Wizz Air.

Об этом сообщает CNN.

Самолет не смог покинуть Украину из-за начала полномасштабного вторжения российской армии.

«Мы можем подтвердить, что A320 HA-LWS летел из Львова в Катовице вчера», — заявил директор коммуникаций Flightradar24 Ян Петченик,

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Точное время вылета самолета неизвестно, поскольку он включил свой транспондер только после прохождения границы с Польшей.

Коммерческие авиарейсы в Украине были полностью остановлены 24 февраля — в день полномасштабного вторжения российских войск.

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