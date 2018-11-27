Из Львова в Будапешт собираются запустить новый авиарейс

Wizz Air может запустить авиарейс из Львова в Будапешт

В Министерстве иностранных дел Венгрии предложили украинской стороне рассмотреть возможность запуска прямого авиасообщения между Львовом и Будапештом посредством авиакомпании Wizz Air.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

"Заместитель министра иностранных дел и внешней экономики Венгрии Левенте Мадяр предложил найти пути и возможности открытия прямого авиасообщения Львов-Будапешт с помощью венгерской компании Wizz Air", - говорится в сообщении.

По словам, заместитель министра инфраструктуры Украины Виктора Довганя возможность такого авиасообщения уже обсуждается, пишет ЦТС.

"Львовский аэропорт уже прорабатывает с Wizz Air такой рейс", - добавил он.

Wizz Air, крупнейший лоукостер в Центральной и Восточной Европе, выполняет рейсы более чем по 600 маршрутам с 27 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 89 самолетов Airbus.

По итогам первых семи месяцев (январь-июль) 2018 года Wizz Air перевезла на украинском маршруте более 700 тыс. пассажиров, что вдвое превышает показатель прошлого года. В этом году из Украины открыто 13 новых направлений, включая рейсы в Катовице, Гданьск, Дортмунд, Лондон Лутон, Лиссабон, Таллинн, Франкфурт, Берлин Шонефельд и Вену.

Напомним, что в воскресенье, 25 ноября, авиакомпания Wizz Air выполнила первый полет между Харьковом и Веной.