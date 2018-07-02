Из крупнейшего трубного завода Пинчука уволился председатель правления

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Уволился глава правления Интерпайп НТЗ
Фото: Интерпайп

Уволился глава правления Интерпайп НТЗ

Наблюдательный совет Интерпайпа Нижнеднепровского трубопрокатного завода (Интерпайп НТЗ) уволил председателя правления Евгения Копаева по его желанию, поручив временно исполнять его обязанности главному инженеру компании Сергею Костенко.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Интерфакс-Украина.

Полномочия Копаева прекращены с 27 июня этого года. 

Отметим, что Копаев исполнял обязанности председателя правления с 16 января 2014 года по 19 мая 2015 года после ухода с должности экс-заместителя генерального директора группы Челябинского трубопрокатного завода принадлежащего россиянину Владимиру Горнштейну, руководившего предприятием с 1 октября 2013 года. С 20 мая 2015 года занимал должность главы правления по 27 июня 2018 года.

Компания Интерпайп входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, третий по величине производитель цельнокатаных железнодорожных колес в мире. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В структуре компании - пять промышленных активов: Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ), Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ), Интерпайп Нико-Тьюб, Днепропетровский Втормет и электросталеплавильный комплекс Днепросталь под брендом Интерпайп Сталь. Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук.

Интерпайп НТЗ является крупнейшим производственным активом Интерпайп в трубном бизнесе. Производит прямошовные сварные трубы диаметром от 152 до 530 мм. Производственные мощности превышают 850 тыс. тонн.

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