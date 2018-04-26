С компании участницы дела "вышек Бойко" сняли арест

Суд отменил арест корпоративных прав компании Альянс-Экопроект, которая через принадлежит кипрской компании Vernum Capital Management Limited принадлежала фигурантке дела "вышек Бойко" - Натальи Игнатченко.

Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда Киева от 17 апреля, передают Наши гроши.

Владельцем кипрской компании Vernum Capital Management Limited на момент наложения ареста была Наталья Игнатченко, которой также принадлежит Вернум Банк.

Однако по состоянию на апрель единственной владелицей компании стала дочь подозреваемой - Анастасия Игнатченко.

Учитывая то, что ей не предъявлено никаких подозрений по делу "вышек Бойко", суд отменил арест корпоративных прав Альянс-Экопроект, а также недвижимости, принадлежащей этой фирме: земельного участка 0,1 га на проспекте Победы, 134/1, а также компрессорной станции и группы помещений общей площадью 1480 кв. м на бульваре Лепсе Ивана, 4 в Киеве.

Напомним, что Наталья Игнатченко была задержана 29 января. На следующий день ей было сообщено о подозрении в совершении ряда тяжких преступлений. Так, по данным следствия, она принимала участие в завладении преступной организацией экс-президента Виктора Януковича 3,2 млрд грн Черноморнефтегаза при закупке двух буровых установок в 2010-2012 годах.

Как свидетельствуют материалы следствия, Игнатченко, будучи владельцем Вернум Банка и занимая должность председателя наблюдательного совета этого банка, лично выстроила структуру подконтрольного ей отдельного подразделения преступной организации Януковича, руководила действиями подконтрольных участников, в том числе граждан Латвии.

Отмечается, что при участии Игнатченко должностные лица Национальной акционерной компании Нафтогаз и Черноморнефтегаза, благодаря получению двух беспроцентных займов и участия в конкурсных торгах фиктивных иностранных компаний, осуществили закупку в двух иностранных компаний Highway Investment Processing Llp и Rigas Kugu Bulevata двух морских буровых установок на общую сумму $800 млн при реальной их общей стоимости $389,3 млн, и завладели государственными средствами в сумме более $400 млн.

Поскольку в дальнейшем при доказательстве вины Игнатченко и вынесении приговора суд может назначить наказание в виде конфискации имущества, Генпрокуратура ходатайствовала об аресте его имущества, в том числе корпоративных прав Альянс-Экопроект (14 млн грн).

Суд наложил арест на корпоративные права еще семи предприятий на общую сумму почти 592 млн грн. Речь идет о Люкс-Инфо, Вернум Банке, Авто Актив, Фортерес, Интернациональной автомобильной компании, Сервис Рапид, КБ Сенат.

Кроме того, были арестованы здание автосалона на проспекте Победы, 134, сервисные автоцентры на Окружной дороге, 14 и участки под ними, а также участок на проспекте Юрия Гагарина, 17В в Киеве.

Отметим, что 31 января суд избрал Игнатченко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с ношением электронного браслета, хотя Генпрокуратура просила взять ее под арест с определением залога в размере 1 млрд грн. Домашний арест Игнатченко был продлен до 25 мая.