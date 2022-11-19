Более 2 тысяч. Укрпочта доставила в Херсон посылки, задержавшиеся из-за начала войны 19 ноября, 13:05 В Херсон прибыли почтовые посылки, задержавшиеся с начала войны (Фото:Укрпочта/Telegram)

В Херсон прибыло около 2 тысяч посылок, которые Укрпочта не могла доставить адресатам из-за полномасштабного вторжения и оккупации города. Посылки доставил специальный почтовый вагон в составе поезда Киев — Херсон.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

Также компания уже послала в Херсон марки военного времени, конверты, листовки и периодические издания — по подписке и для розничной продажи.

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Все это, а также продукты и товары первой необходимости, можно приобрести в шести отделениях Укрпочты в Херсоне, возобновивших работу на этой неделе:

73002, ул. Перекопская, 151;

73003, просп. Ушакова, 41;

73008, ул. Черноморская, 64;

73020, ул. Лавренева, 11;

73021, ул. Шенгелия, 4;

73039, просп. 200-летия Херсона, 43.

По данным пресс-службы, отправлять новые посылки из или в Херсон можно будет с 21 ноября. Кроме того, будет доступна доставка по Укрпочте заказов из онлайн-магазинов. Также доставка доступна в большинстве аптечных сетей.

Всего государственная компания работает в 73 населенных пунктах Херсонской области.

Ранее сообщалось, что Укрпочта возобновляет работу двух отделений в деоккупированном Херсоне. Компания начнет выплату пенсий пенсионерам.