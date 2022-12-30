«Надеемся на год положительных перемен». СЕО Нежинского консервного завода о херсонских овощах и экспорте 30 декабря, 11:58 Партнерский проект Владимир Крохмаль, генеральный директор Нежинского консервного завода

В офисе Нежинского консервного завода, расположенном в Дарнице, нет электричества и на шестой этаж сотрудники поднимаются пешком. Однако в кабинетах есть свет и даже работает кофемашина — предприятие, как и многие другие в нашей стране, позаботилось о покупке генератора.

В этом году бизнесу в Украине пришлось подстраиваться под новые условия работы, вызванные войной — логистические цепочки разорваны, экспортировать продукцию стало труднее, а некоторые поставщики попали в оккупацию. Что делать в этих условиях?

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Генеральный директор Нежинского консервного завода Владимир Крохмаль рассказал о работе в самый тяжелый в истории Независимой Украины год и планах на будущее.

Нежинский консервный завод входит в пятерку крупнейших производителей консервированных овощей. Какие вызовы возникли перед вами в этом году и как вы их преодолевали?

Нежинский завод не только консервный — это огромное предприятие по переработке овощей. Классическое консервирование до сих пор остается основным нашим направлением работы, однако у нас много вспомогательных производств, динамично растущих видов переработки овощей. Это придает нам, как предприятию, дополнительную устойчивость.

Фото: Нежинский консервный завод

Война с Россией началась для нас раньше полномасштабного вторжения и аннексии части Донбасса и Крыма. Еще в 2013—2014 годах Россия запретила экспорт продуктов питания из Украины, и мы быстро избавились от каких-либо связей с этим рынком. С 2013—2014, с каждым годом, становились сильнее — преодолевали все возможные вызовы и формировали многие зоны устойчивости. Однако полномасштабное вторжение в конце февраля стало для нас огромным стрессом.





Наше предприятие находится в Нежине Черниговской области. Буквально в первые дни после начала войны город почти оказался в окружении, все подъездные дороги были перекрыты. К счастью, сам Нежин не был захвачен. И через несколько дней начали возобновлять производство — у нас были запасы продукции на складах. Перед нами тогда встал вопрос, а как доставлять продукцию? Основная трасса, ведущая в Киев, была захвачена. Мы ездили через села, по полевым разбитым дорогам, и это было рискованно. Однако уже с середины марта мы возобновили поставки продукции для торговых сетей. В первых числах апреля деоккупировали Киевскую, Черниговскую, Сумскую области, а мы работали почти на полную мощность. Смогли наладить поставку необходимого сырья и материалов.

Конечно, возникало много трудностей при работе с поставщиками: кто-то не работал, у кого-то были закрыты склады, у других — они были уничтожены. Логистические цепочки были разорваны. Многие партнеры, к сожалению, временно прекратили свою деятельность.

Фото: Нежинский консервный завод

Бестселлеры продаж

Где предприятие закупает овощи?

Есть две большие сырьевые зоны. Кабачки, огурцы и все необходимые ингредиенты для консервирования — свежий укроп, петрушку, зелень выращивают в 15 километрах от Нежина. Это наше предприятие, которое ведет отдельную деятельность и выращивает сырье как для Нежинского консервного завода, так и для других покупателей. В Каховском районе Херсонской области еще одно предприятие выращивает томаты, перец, баклажаны, лук.

Эта территория до сих пор оккупирована…

Да. Предприятие, к сожалению, не работает. Его работа заблокирована практически с первых дней войны. Надеемся на скорую деоккупацию.

Фото: Владимир Крохмаль, генеральный директор Нежинского консервного завода

Завод выпускает продукцию под ТМ «Ніжин» и «Грінвіль». Какая продукция пользуется популярностью и вырос ли на нее спрос после начала войны?

Последние десять лет мы наблюдали, что уровень потребления традиционных солений, выпускаемых под брендом «Грінвіль», постоянно растет. Поэтому я и говорил, что Нежинский завод — это не классический консервный завод. Раньше рос спрос на очищенные овощи. Потребители считали фреш-продукты полезными, а продажи консервации либо не росли, либо даже немного снижались.

Война изменила все. Важными для потребителей стали продукты длительного хранения, а для нашей консервации «Ніжин» срок годности составляет три года. Когда украинцы в период неопределенности создавали запасы, овощная консервация входила в обязательный набор продуктов так же, как и крупы, тушенка и другое. Продукты молочнокислого брожения со сроком хранения в холоде до 30 дней начали проигрывать. Вот такие наблюдаем метаморфозы.

Нежинский консервный завод сегодня

Производственные мощности предприятия расположены на территории 16,5 га. Завод выпускает более 100 наименований продукции под ТМ «Ніжин» и «Грінвіль». Ежегодно предприятие может перерабатывать 12 000 тонн овощей и производить 10 млн банок продукции.

Пришлось ли вам увеличивать производство консервации?

Сезон плодоовощной консервации короткий и занимает три активных месяца — с конца июля и по октябрь. В этот период мы выработали максимум. Действительно, спрос сейчас держится на высоком уровне.

Однако могу гарантировать потребителям, что наших запасов хватит как минимум до лета следующего года.

Кроме того, уже работаем над планами производства на 2023 год и учитываем в них изменение структуры спроса.

Фото: Нежинский консервный завод

Где выращивают огурцы и помидоры

Часть территории Украины пока остается оккупированной, часть полей заминирована. Понимаете ли, где будете покупать сырье?

Да. Огурцы и кабачки получим из нашей сырьевой зоны, расположенной неподалеку от завода. Более сложная история с овощами, которые растут на юге — это томаты, перец и баклажаны. Мы мечтаем о скорой деоккупации нашей родной Каховки и это для нас самый важный и приятный план. Надеемся, что так и произойдет.

Если это событие будет несколько смещено по времени, ближе к лету, у нас есть партнеры в Запорожской, Днепропетровской, Одесской областях — наши поставщики, с которыми работали раньше. И даже из той же Херсонской области, но из ее правобережной части можно поставлять продукцию. В нашем солнечном Закарпатье есть климатические зоны, которые позволяют выращивать такой же ассортимент овощей, как и на юге. Поэтому решение будем принимать в конце марта — начале апреля.

В этом году Нежинскому консервному заводу — 95 лет. Изменилась ли за это время рецептура приготовления блюд? Появлялись ли у вас новые предложения за последние год-два?

Рецепты наших бестселлеров — маринованных огурцов и кабачковой икры не меняются уже 30−40 лет. Когда мы говорили о бренде «Грінвіль», то мы по сути восстановили рецептуры традиционного соления овощей способом молочнокислого брожения. Подняли старые книги, записи технологов, активно внедрявшиеся до появления процессов стерилизации и пастеризации.

Если обратите внимание, на полке стоит бочонок. У нас когда-то был отдельный бондарный цех, где делали такие и маленькие и большие бочки.

В таких бочках хранили капусту?

И огурцы, и капусту. Другого способа в 30−50-х годах прошлого века сохранить продукцию не было. Позже появились большие жестяные емкости, а затем — внедряли процедуры стерилизации, пастеризации и расфасовывали продукцию в стеклянную тару. Когда говорим о наших солениях, то они не являются каким-то новым достоянием. Это классические рецепты наших дедов-прадедов.

С этого начиналась история Нежинского завода. Ибо она пишется не с 1927 года, а гораздо раньше. Со времен, когда существовали производственные артели, потом кооперативы, которые занимались выращиванием и засолкой огурцов.

Кроме того, почти каждый год выпускаем новые продукты. Их немного, потому что каждый из рецептов изучаем подробно и придирчиво. Он должен понравиться большому количеству людей, участвующих в дегустациях. Так что над каждой новинкой работаем не один год. Среди наших новых продуктов — сложные овощные салаты, которые имеют четыре, пять или даже шесть компонентов.

Фото: Владимир Крохмаль, генеральный директор Нежинского консервного завода

Что-то из новинок уже стало бестселлером?

Да. Судя по объемам продаж — это салат «Рататуй». Он такой яркий, цветной. Интересный и очень вкусный салат. Подобные продукты пользуются популярностью за границей, где у потребителей нет большого выбора подобных продуктов.

Куда поставляют продукцию Нежинского консервного завода

Увеличиваете ли экспорт?

Да. Сейчас экспортируем нашу продукцию более чем в 25 стран мира. Среди них почти все члены ЕС, возможно, менее активны южные страны, где вкусы немного отличаются. Мы активно представлены в Северной Америке, прежде всего в США.

Интересная история с нашим постоянным партнером — американским дистрибьютором, которому в конце февраля — начале марта должны были отгрузить крупную партию консервации «Ніжин». Мы даже получили предоплату, но не могли выполнить заказ. Наши партнеры попросили перечислить эти средства на нужды ВСУ. Что мы и сделали.

Первая помощь, которую передали украинским военным, это были не собственные средства, которые мы также передавали позже, а предоплата американской компании за продукцию. Кстати, позже мы выполнили этот заказ.

Что любят в США?

В США, Израиле, в некоторых странах Европы проживает много украинцев. Они знают наш бренд, нашу продукцию и являются ее ценителями. В последнее время американцы и граждане других стран стали активно интересоваться украинскими продуктами. Товары, производимые в России, замещают украинскими. И даже те, кто никогда не пробовал нашу продукцию, захотел попробовать. Не будет секретом, что активизировались рынки стран Балтии. Они занимают удельный вес в экспорте. И, пожалуй, поставки в эти страны будут рекордными в текущем году.

Фото: Нежинский консервный завод

Какую часть занимает экспорт?

В сегменте овощной консервации бренда «Ніжин» он составляет 40%. Когда-то начинали с показателей в 10−15%. Сейчас экспорт занимает значительный удельный вес в структуре продаж нашей компании.

Нежинский консервный завод динамично развивается. Не планируете ли перерабатывать овощи для детского питания?

Такая идея есть у целой группы людей, работающих в нашей компании.

Готовы к такому производству?

Необходим отдельный цех, оборудование, которое должно отвечать достаточно жестким требованиям. Пока думаем об этом. Это не план, который планируем внедрить на следующий год, но это точно в зоне наших интересов. Мы знаем, как выпускать качественное овощное детское питание.

Этот проект потребует существенных инвестиций и нам нужно искать финансирование. Льготные кредиты были бы уместны. Сейчас, к сожалению, наши собственные возможности инвестировать в огромные объекты ограничены.

Какие у вас планы на следующий год? И как будете подстраиваться под новую реальность?

Новая действительность уже с нами. Мы надеемся, что 2023 год будет годом позитивных изменений. Как и все граждане Украины, надеемся на полную победу на наших условиях. И очень этого ждем. Может быть еще хуже, чем то, что мы уже пережили? Теоретически — да. Мы готовы к новым вызовам. Однако надеемся, что следующие месяцы будут оптимистичнее и лучше. И мы сможем вырастить и переработать сырье.

В этом году наша компания сохранила почти весь персонал, все были обеспечены работой, а увольнений и сокращений не произошло. И это большое достижение для нас. Все можно наверстать, но очень трудно собрать коллектив, ведь это основа нашего будущего роста. Что для нас важно в следующем году? Поддержка государства может быть в первую очередь в вопросах финансирования. Для развития, для инвестиций, для создания новых рабочих мест.

Хочу поздравить всех с наступающими праздниками и пожелать всем победы, семейного уюта и благополучия.