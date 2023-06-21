Ирландскому покупателю. Итальянская компания продает цементный бизнес в Украине 21 июня, 13:17 Итальянская компания продает цементный бизнес в Украине (Фото:pixabay/skeeze)

Итальянский производитель цемента Buzzi через дочернюю компанию Dyckerhoff GmbH достиг соглашения о продаже части своего бизнеса в Восточной Европе, в том числе — в Украине.

Покупателем станет ирландская компания CRH Plc, крупнейший производитель строительных материалов в мире, сумма сделки составит 100 млн евро, сообщает Интерфакс-Украина.

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Сделка включает бизнес в Украине и активы по производству товарного бетона в Словакии. Ее завершение в Украине зависит от получения необходимых разрешений регулирующих органов и ожидается в 2024 году.

Buzzi Unicem SpA объединяет предприятия по производству цемента, бетона, песка, щебня и др. Основным видом деятельности группы является выпуск цемента, который производится на собственных предприятиях в Германии, США, Люксембурге, Чехии, Польше, России и Украине.

Украинское подразделение Buzzi — ЧАО Дикергофф Цемент Украина — располагает филиалами, созданными на базе заводов Волынь-цемент (Здолбунов Ривненской области) и Пивденьцемент (пгт Ольшанское Николаевской области). Группа также работает в секторе товарного бетона в Киеве, Одессе и Николаеве.

В Словакии активы Buzzi состоят из шести заводов товарного бетона.

В марте 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло Buzzi Unicem в перечень международных спонсоров войны. В России Buzzi владеет рядом копаний и входит в пятерку лидеров цементной промышленности.

Ирландская CRH владела в РФ шестью заводами строительных смесей, заявила о выходе с рынка РФ.

На рынок Украины компания CRH вышла в 1999 году, приобретя Каменец-Подольский цементный завод в Хмельницкой области. На данный момент в CRH также входят Одесский цементный завод и Николаевцемент (Львовская область).

Отдельное направление бизнеса CRH в Украине — производство бетона и железобетонных изделий. Белоцерковский завод ЖБК PoliBeton Energo является специализированным предприятием, которое производит опоры для линий электропередачи. Бетонный узел PoliBeton на севере Одессы вошел в CRH в 2020 году.

Ранее сообщалось, что ирландская компания Kingspan Group, также работающая на рынке стройматериалов, реализует в Украине инвестиционный проект объемом более $280 млн.